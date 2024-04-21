عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو يكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. مذاب.ح وقطع رؤوس وسرقة أعضاء

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

نشرت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تكشف عن مذابح جماعية ضد الفلسطينيين في غزة قامت بها قوات الاحتلال الصهيوني، وتوضح اللقطات حجم الفظاعة التي ارتكبت ضد الأبرياء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وأفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم "سرقت أعضاؤهم".

أول تعليق من حماس على اكتشاف مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بغزة

جرائم مرعبة للاحتلال.. العثور على جثث دون رؤوس في خان يونس

وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي إن "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، ذاكرا "وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر"، جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد"، كاشفا أن "الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال".

كما كشف عن العثور على جثامين بعض الشهداء مجردين من ملابسهم قبل استشهادهم على يد جنود الاحتلال.


وطالب المتحدث باسم حكومة غزة بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض القتلى.

وأشار بيان رسمي لحركة حماس إلى أن "المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمّع ناصر الطبي، تضم جثامين أكثر من 50 شهيدا من مختلف الأعمار، تم إعدامهم بدم بارد، ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت تراب باحات المجمّع، والتي تُضاف إلى العديد من المقابر الجماعية التي تم العثور عليها، خصوصا في باحات المستشفيات، وهو ما يؤكّد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، ويطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

اكتشاف الاحتلال الصهيوني الاحتلال في غزة الجرائم الفلسطينيين في غزة المقابر الجماعية تحقيق دولي ستشفى ناصر قوات الاحتلال الصهيوني مقاطع فيديو مفقودين مقابر جماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

موضوعات متعلقة

هذا ما دار بين أردوغان وهنية خلال اجتماعهما في تركيا

حماس تدين الإدارة الأمريكية بسبب تصديقها على مساعدات الكيان الصهيوني

سفير مصر بلبنان: القاهرة تسعى إلى سرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في بيروت

حزب العمل الإسرائيلي يخرج عن التيار الصهيوني ويدين كتيبة نيتسح يهودا المتطرفة

أول تعليق من حماس على اكتشاف مقبرة جماعية في مستشفى ناصر بغزة

شركة عجلان وإخوانه السعودية تسعى لاستثمار 1.5 مليار دولار برأس جميلة

«صحة غزة»: ارتفاع عدد الشهداء لـ «رقم صعب» نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية

جرائم مرعبة للاحتلال.. العثور على جثث دون رؤوس في خان يونس

ترشيحاتنا

تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 19 مليار جنيه في ختام التعاملات

النيابة العامة: إحالة 11 متهما للمحاكمة لنشرهم اخبار كاذبة عن طالبة العريش

ما هو تلقيح السحب؟ سيول الإمارات تثير الجدل والتساؤلات

النشرة الدينية.. دعاء الأيام البيض من شوال.. وهذه العبادة تعوض نقص صيام رمضان

الرئيس الأوكراني: المساعدات العسكرية الأمريكية تبعث رسالة قوية إلى الكرملين

الفلاحين: زيادة في توريد القمح هذا الموسم عن الأعوام السابقة لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ولامع.. زينة تشعل السوشيال ميديا بصورها الأخيرة

فخامة الذكريات.. أين ذهبت السيارات ذات البابين؟

فستان لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

فيديو

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ