جرائم مرعبة للاحتلال.. العثور على جثث دون رؤوس في خان يونس

انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 190 شهيدا من مجمع ناصر الطبي بخان يونس جراء الفعل الإسرائيلي الاجرامي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.

وذكر " نتوقع وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر حيث اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد فالاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية".

ولفت إلى أن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال وندعو المجتمع إلى فتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء.

كما وجدنا بمجمع ناصر جثثا دون رؤوس وأجسادا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين في رفح إلى 19 شهيدا بينهم 14 طفلا.