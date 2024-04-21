تموين الإسكندرية تشدد على المتابعة المستمرة لضبط أسعار الخبز السياحي

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية الأجهزة الرقابية للمديرية بالمتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق التوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنظم لاوزان و اسعار الخبز السياحى و الخبز الفينو.

وقال إبراهيم إن هذه الحملات تأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على ضبط الأسعار للسلع الأساسية للمواطن المصرى و شعور المواطنين بالانخفاض الملحوظ بأسعار العديد من السلع الغذائية مثل الدقيق و الزيت و خلافه.

وأشار إلى أن وزن رغيف الخبز السياحى ٨٠ جم يباع بسعر ١٥٠ قرشا، ووزن رغيف الخبز السياحى ٤٠ جم يباع ٧٥ قرشا، ووزن رغيف الخبز السياحى ٢٥ جم يباع ٥٠ قرشا.

و بالنسبة الرغيف الفينو كما يلى وزن رغيف الفينو ٥٠ جم يباع ١٥٠ قرشا، ووزن رغيف الفينو ٣٥ جم يباع ١٠٠ قرشا.

وشدد على أن تعلن المخابز السياحية و الحرة قائمة بأسعار وأوزان الخبز بما ورد بالتوجيه الوزارى، وستتابع الإدارات التموينية تطبيق التوجيه الوزارى و سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بذلك بما ورد فى مواد القانون المنظم لهذا الشأن.