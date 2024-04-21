آدم عمرو طفل مسار إجباري: افتكرت فلسطين عشان أقدم مشهد البكاء

تحدث الطفل آدم عمرو عن مشاركته في مسلسل مسار إجباري الذي عُرض بموسم مسلسلات رمضان المنقضي، وكشف الطريقة التي اتبعها كي يستطيع البكاء في مشهد طُلب منه.

قال آدم عمرو خلال استضافته في برنامج أنا وهو وهي عبر قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب، أنه قبل المشاركة في مسلسل مسار إجباري ذهب إلى تجارب آداء وخلال اختباره طُلب منه تقديم مشهد يبكي فيه.

وتابع آدم حديثه، وقال أنه فكر في أكثر شيء يضايقه وهو أحداث فلسطين كي يستطيع البكاء، مشيرًا إلى أنه يتأثر بهسولة.

وأضاف الطفل آدم عمرو، إلى أنه بعد تقديم مسلسل مسار إجباري، وجد أصدقاءه والمدرسين يشجعونه بشكل كبير ويخبروه أنه قدم دوره بنجاح.

وعن أمنيته في المستقبل، قال آدم: "أتمنى أن اصبح ممثلًا ونجمًا كبيرًا ذات يوم، والتمثيل يأخذ وقت كبير إلا أنه يسلي لأنه اتاح لي الفرصة بالوقوف أمام نجوم".

أما عن بدايته في دخول مجال التمثيل، قال طفل مسلسل مسار إجباري: "بدأت دخول المجال من خلال الإعلانات والفاشون، حيث أن والدتي شعرت أنني جيد ولدي موهبة ووقتها علمت أن هناك اختبارات أداء لمسلسل مسار إجباري وساعدتني في التقدم لها ووقتها اختارني محمد شاهين".