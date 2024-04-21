أحمد ميدان طفل مسلسل العتاولة: أصعب مشهد وقت الحريقة.. وأتمنى الوصول للعالمية

تألق الطفل أحمد ميدان في موسم مسلسلات رمضان 2024 المنقضي من خلال مسلسل العتاولة ومسلسل الحشاشين، إذ أنه استطاع أن يخطف الأنظار إليه.

وكشف الطفل أحمد ميدان خلال استضافته في برنامج أنا وهو وهي عبر قناة صدى البلد والذي تقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب، وقال: "كان في إعلان في مدرسة جنب البيت وقولت لخالي ووداني للكاستنج، وبعد أسبوعين كلموني عشان أشارك في المسلسل".

وعن العمل في مسلسلين وقت الدراسة، قال ميدان: "أنا في 2 ابتدائي، وكنت متوتر وخايف لكن لما اتعودت بقيت عادي، وكنت بذاكر أونلاين وقت التصوير".



