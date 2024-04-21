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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يحذر نتنياهو من التصعيد في المنطقة

شولتز ونتنياهو
شولتز ونتنياهو

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار أولاف شولتز اتصل هاتفيا اليوم الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع في المنطقة.

وأضاف المتحدث في بيان "أكد المستشار ضرورة تجنب التصعيد بالمنطقة".

كما استعرض المستشار الألماني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران.'

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بأنها خطوة «سخيفة»؛ محذرا من أنه سيستخدم كل قوته لمحاربة كل من يفكر في فرض عقوبات على جيش الاحتلال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) المملوكة للدولة اليوم (الأحد) أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم فرض عقوبات على وحدة «نتساح يهودا» التي تضم يهودا متزمتين دينيا تطبيقا للقانون الذي يحظر التعاون العسكري واستخدام أسلحة أمريكية في انتهاك حقوق الإنسان.

حسب الهيئة تنسب إلى أفراد الوحدة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية.
ووفقا للهيئة فإن فرض العقوبات يعني وقف التعامل مع الوحدة ووقف المساعدات الأمريكية العسكرية التي قد تصل إلى أفراد هذه الوحدة.

وتعليقا على ذلك، قال نتنياهو «ممنوع فرض عقوبات على الجيش».

من جانبه، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الإدارة الأمريكية ووصف القرار بأنه «جنون مطلق».

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