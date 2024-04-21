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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤكد ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، وخاصةً السلع الإستراتيجية التي من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم/الأحد/، فقد جاء ذلك خلال متابعة جمال نور الدين، لجهود الوحدات المحلية لمركزى الرياض وقلين، خلال الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.
وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضرا متنوعا منهم 10 محاضر بالرياض و8 بقالين لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.
م ع/ م س د/ م 

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