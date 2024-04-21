خبير: الهجوم السيبراني سلاح الضربة الأولى في الحروب الحالية

قال الدكتور محمد عزام، الخبير في أمن المعلومات، إن الدول الكبرى يبدو أنها بدأت في أخذ خطوات للانتقال من موضوع الأمن والحروب السيبرانية ومن فكرة المناوشات في العصر الرقمي إلى فكرة الصدام في العصر الرقمي، وبالتالي يتم تحديث الاستراتيجيات باستمرار، والولايات المتحدة لديها استراتيجية "بايدن – هاريس" للأمن السيبراني ، كما أن حلف الناتو لديه استراتيجية للأمن السيبراني.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الصين أعلنت عن استراتيجية الأمن السيبراني هي أيضا، حيث أصبح العالم يعاني من الهجمات السيبرانية، وأعلنت الصين عن هذه الاستراتيجية من قبل المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية مؤخرا، ودون شك لا بد وأن تكون لدى الدول هذه النوعية من الاستراتيجيات.

الهجمات السيبرانية

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت تحديات جديدة، وفي قلب النزاعات الإقليمية والدولية، بداية من أزمة كورونا التي زادت فيها الهجمات بحوالي 8 أضعاف، ويليها الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أصبحت الهجمات السيبرانية سلاح الضربة الأولى في الحروب الحالية.