سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 أبريل2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد، خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر يوم الاثنين، كالتالي:



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

12.91 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

12.91 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

12.89 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.88 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.88 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.82 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.82 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.83 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الإمارات دبي الوطني

12.82 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الإمارات دبي الوطني

12.79 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

12.75 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 12.91جنيه.