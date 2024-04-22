الغندور: جوميز أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز

انتقد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض في مباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ بالبدء بموتيابا وشيكابالا معًا في التشكيل الأساسي أمام دريمز الغاني ".

وتابع الغندور: " الزمالك عانى من غيابات مؤثرة أمام دريمز الغاني وكنت أتمنى مشاركة سيد نيمار في مركز الظهير الأيمن".