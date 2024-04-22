إبراهيم نور الدين: لم يتم إجباري على الاعتزال

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أن قراره باعتزال التحكيم بنهاية الموسم جاء بعد شعوره بالتشبع ولرغبته في منح الفرصة لأجيال جديدة.

وأوضح إبراهيم نور الدين عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: “ربما أنهي مسيرتي قبل نهاية الموسم الجاري ولم يتم إجباري على الاعتزال”.

وأكمل إبراهيم نور الدين: “اشعر بالحزن بسبب مقولة أن إدارتي للقمة بين الأهلي والزمالك بمثابة تكريم لي .. هذا الأمر غير حقيقي وأدائي في الملعب وراء ذلك”.

أزمة وقوفي على الكرة

وأضاف إبراهيم نور الدين: حصلت على نصائح عديدة قبل إدارة لقاء الأرجنتين في الإمارات بسبب ليونيل ميسي .. صورتي واقفا على الكرة تسببت لي في أزمة وقد كنت الأول في الاختبارات وقتها .. وقفتي على الكرة كانت قبل واقعة رمضان صبحي بشهر تقريباً .. الصورة كانت منشورة قبل واقعة رمضان بفترة طويلة على حسابي بالفيسبوك.

وأشار إبراهيم نور الدين إلى أن تواجده في دورات رمضانية بأي نادي أمر طبيعي وأنه أدار فعاليات ودية في كل الأندية .. وأنه الأهلي في كل الافرع والزمالك كذلك.