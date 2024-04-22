إبراهيم نور الدين: أبو ريدة أنقذ مسيرتي الدولية وحزين بسبب موقف شوبير

أكد إبراهيم نورالدين الحكم الدولي أنه يدعم وجود رئيس أجنبي للجنة الحكام من أجل التطوير للأفضل ومنح خبرات أكبر للجميع.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : هاني أبوريدة انقذني من الاستبعاد من القائمة الدولية في موسم ٢٠١٨ وكنت سيء للغاية لكنه مع الكابتن عصام عبدالفتاح ساندوني بقوة".

وأضاف : حزين لأن الكابتن أحمد شوبير فهم كلامي بشكل خاطئ ، وهو من أكثر ٣ أشخاص يفهمون في الكرة بمصر عموماً .

وأكمل : أتذكر موقف لا انساه مع شادي محمد عندما كان كابتن الأهلي وقبل المباراة دخل غرفة الحكام وأكد لي مساندته لنا ومع أول قرار اعترض بشدة .. في ٢٠١٨ كنت قريبا من إدارة لقاء القمة ولكن المهندس أحمد مجاهد تدخل وأبعدني عنها لصالح محمد الحنفي بسبب رغبته في منح المهمة لأكثر من حكم".

وكشف عن أنه رفض رشوة ضخمة على هامش إدارة إحدى المباريات الأفريقية، رغم أنها كانت في شكل هدية وأنه احتسب ركلتي جزاء عليهم في ملعبهم.

وقال : احمد حسام ميدو هاجمني بشدة بعد لقاء الزمالك ومصر المقاصة وأحضر خبير انجليزي لكنه أكد صحة قراراتي فاعتذر لي ولذلك سامحته.