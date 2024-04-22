بسيلفي الجيم..ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية ملابس رياضية، من داخل الجيم تبرز رشاقتها.

ومن ناحية أخري، تنتظر ميرنا نور الدين عرض فيلم بلوموندو، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الجاري، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، إنجي وجدان، هاجر أحمد، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله.

كما تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: أحمد عيد، عمر الشناوي، نور إيهاب، نيقولا معوض، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار القرن الـ 11 حول حسن الصباح وجماعة الحشاشين، وتم تأجيل العمل من رمضان 2023 لـ 2024 بسبب تكلفة إنتاجه.