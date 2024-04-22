لم يحقق المطلوب.. رسالة من ناقد رياضي لنادي الزمالك بعد التعادل مع دريمز

أكد مؤمن الجندي، الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك لم يؤد الأداء المطلوب أمام دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، ولم يحقق النتيجة المطلوبة، مشيرا إلى أن فوز الزمالك على الغريم التقليدي النادي الأهلي جعل لاعبي الزمالك في حالة تراخي خلال اللقاء.

وقال مؤمن الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “نهاد سمير وعبيدة”، أن سيناريوهات الصعود لنادي الزمالك لنهائي الكونفيدرالية تتمثل في فوز نادي الزمالك بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة.

وتابع أنه يمكن أن يتأهل الزمالك أيضا بركلات الترجيح، لو انتهى لقاء العودة بالتعادل السلبي، مؤكدا أن نادي الزمالك عليه أن يلعب بروح قتالية قبل لقاء العودة أمام الفريق الغاني.