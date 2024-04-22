فكري: حملات من مفتشي التموين على المخابز لضبط الأسعار

أكد خالد فكري، المتحدث الرسمي لشعبة مخابز القاهرة، أنه سيكون هناك حملات من مفتشين التموين على كافة المخابز على مستوى المحافظات، وعقوبة المخالفين تصل للحبس.

وقال خالد فكري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلاميات “رشا مجدي و عبيدة”، إنه سيتم مراقبة الأسعار على المخابز فقط، مناشدا المواطنين بالتعامل مع المخابز فقط، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين.

وتابع المتحدث الرسمي لشعبة مخابز القاهرة، أنه لن يكون هناك رقابة أو تحكم في أسعار "رغيف السن"، لأن التوجيه الوزاري نص على رغيف الخبز العادي مع رغيف الفينو فقط.