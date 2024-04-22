هزاع: أسعار حجز الفنادق عبر تطبيقات الهواتف المحمولة مرتفعة

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الأتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك العديد من المقاصد السياحية التي يمكن أن يستفيد منها المصريين، والإستمتاع بعيدا عن الجو الحار لبعض المحافظات.

وقال حسام هزاع، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، أن سيوة لا يفضل الذهاب إليها في الصيف، لأنها تعتبر مشتى، ولكن هناك أماكن أخرى مثل ذهب، اوالجونة وغيرها

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه، هو ما ساهم في ارتفاع أسعار الحجوزات للمصريين، مؤكدا أن الفنادق الخمس نجوم يكون الحز بها بأسعار مرتفعة ولكن تلك الأسعار تكون عادية للسائح الأجنبي.

وأشار حسام هزاع إلى أن تطبيقات حجز الفنادق الموجودة على الهواتف المحمولة، يكون سعرها أعلى من الحجز العادي، لأن تلك التطبيقت تعتمد على حجز مجموعات كاملة.