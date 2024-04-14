خبير يستعرض مقومات سياحة اليخوت في مصر| فيديو

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن سياحة اليخوت من السياحات المهمة للغاية، حيث تمتلك مصر أقدم اليخوت في العالم وهو يخت المحروسة الذي أمر ببنائه الخديوي إسماعيل.

وأضاف “هزاع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن أهمية سياحة اليخوت تتمثل في أنها تدر دخلا كبيرا للغاية، متابعًا أن مصر تمتلك مارينا في الغردقة وشرم الشيخ والجونة وغيرها وتتميز بطاقتها الاستيعابية الكبيرة.

وتابع حسام هزاع، الخبير السياحي أن الدولة متمثلة في وزارة النقل قدمت تسهيلات عديدة ومن أهمها جعل إتمام كافة الإجراءات من خلال شباك واحد وذلك للتسهيل على السياح وإزالة العقبات أمامهم.