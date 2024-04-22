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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفاجئ جماهير الزمالك بفرص التأهل أمام دريمز الغاني

صدى البلد

أبدى الإعلامي أحمد شوبير رأيه في أداء الزمالك خلال تعادله مع فريق دريمز الغاني، معتبرًا أن فرص الزمالك في التأهل لا تزال واسعة النطاق.

في برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون إسبورت إف إم"، قال: "أعتقد أن فرص الزمالك في التأهل لا تزال موجودة بشكل كبير جدًا، بنسبة تصل إلى 55% للزمالك و45% لدريمز".

وأضاف: "لا يعني كلامي أن فريق دريمز ضعيف، بل على العكس لديهم لاعبون جيدون، ولكن خبرة لاعبي الزمالك قد تكون العامل الحاسم في المباراة القادمة".

وانتقد شوبير هجوم جماهير الزمالك على لاعبي الفريق بعد التعادل، قائلاً: "أجد غرابة في هجوم جماهير الزمالك على لاعبيها بعد أي انتكاسة، هل يعني أداء لاعب في يومه السيئ أنه يجب محاسبته بشكل قاسي؟".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع دريمز في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب الفريق الغاني.

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