خلال أسابيع.. طرح محطات تحلية مياه بحق انتفاع 25 عاما

كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، عن طرح لمحطات المرحلة الأولى لمشروع مصر لتحلية مياه البحر. وأوضح أن طرح محطات المرحلة الأولى سيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي، على أن تتم الترسية خلال الربع الرابع من العام الجاري

وأوضح خلال ندوة مجموعة بورصة لندن في جلستها الثانية، للحديث حول "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024"، يشمل من محطتين إلى خمسة محطات، مشيرا إلى أنه من المستهدف طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأكد سليمان، أن الأولوية في طرح المحطات سيكون في المدن الساحلية على البحر الأبيض والساحل الشمالي الغربي، ثم البحر الأحمر والقناة.

وأوضح سليمان أن استراتيجية تحلية المياه في مصر تتضمن التوسع في إنشاء والاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه، ومشاركة القطاع الخاص، بحيث يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المحطات مقابل انتفاع لمدة 25 عاما.

واشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل مستقبل مصر لمدة 30 عامًا وستحقق عوائد للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن الزخم والاهتمام بمشروعات الهيدروجين الأخضر بدأ منذ مؤتمر المناخ cop27.