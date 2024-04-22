ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يغرد في الصدارة ورفقاء كريستيانو يلاحقون زعيم آسيا

يغرد نادي الهلال السعودي في صدارة دوري روشن بـ 77 نقطة ويأتي بعده نادي النصر في المركز الثاني بـ 68 نقطة وفي المركز الثالث أهلي جدة والذي يصارع الإتحاد على حسم المركز الثالث، حيث يحل رفقاء بنزيما بنادي الإتحاد في المركز الرابع بـ 50 نقطة.

وبعد انتهاء الجولة 28 من الدوري السعودي، يظل فريق الهلال متصدرًا للبطولة بثقله الكبير، بينما شهدت الجولة نتائج متنوعة ومثيرة:

التعاون تعادل مع الخليج بنتيجة 1-1.

الشباب فاز على أبها بنتيجة كبيرة 5-0.

الفتح تغلب على الرائد بنتيجة 3-1.

النصر فاز على الفيحاء بنتيجة 3-1.

الرياض خسر أمام الطائي بنتيجة 1-2.

الأخدود خسر أمام ضمك بنتيجة 1-2.

الاتفاق تعادل مع الوحدة بدون أهداف.

الحزم خسر أمام الاتحاد بنتيجة 2-3.

وبعد هذه النتائج، يظل ترتيب الفرق في الدوري السعودي كما يلي:

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال: 77 نقطة

2- النصر: 68 نقطة

3- الأهلي: 52 نقطة

4- الاتحاد: 50 نقطة

5- التعاون: 48 نقطة

6- الفتح: 40 نقطة

7- الاتفاق: 40 نقطة

8- ضمك: 38 نقطة

9- الخليج: 35 نقطة

10- الفيحاء: 35 نقطة

11- الشباب: 35 نقطة

12- الوحدة: 32 نقطة

13- الرائد: 30 نقطة

14- الطائي: 26 نقطة

15- الرياض: 25 نقطة

16- أبها: 25 نقطة

17- الأخدود: 24 نقطة

18- الحزم: 16 نقطة