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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية

صدى البلد

أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية حفلا غنائيا في لبنان رفع شعار كامل العدد، حيث تم نفاذ التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور اللبناني .


من ناحية أخرى تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، الذى أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة، وإنجازاته وتحقيقه نجاحات كبيرة منذ توليه النقابة، وذلك بحضور النقيب اللبناني فريد بو سعيد والفنان وليد توفيق، وبحضور أيضا عدد من وسائل الاعلام اللبنانية .
وأعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل التي نال من خلالها إشادات كبيرة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم وسط الشعب اللبناني الذى يحبه، ويعتبر التكريم وسامًا على صدره لم ينساه طول حياته، والغناء في لبنان له طعم تاني .


وأشاد فريد بوسعيد نقيب المهن الموسيقية بلبنان ومجلس إدارته بدور نقابة الموسيقيين بمصر في الوقت الحالي ومواردها المالية التي تحققت بمصر وبأنها نموذجاً يحتذي به، وطالب بتفعيل بروتوكول مع نقابة الموسيقيين بمصر للتعاون، الأمر الذى رحب به الفنان مصطفى كامل، ووعد بالتعاون الجاد والفعال مع نقابة لبنان وكافة موسيقيين وفنانين لبنان الحبيبة .

 

 

 

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