بتكلفة 100 مليون جنيه.. رصف مصرف اكوه وتغطية ترعة العوجه بمدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديدا بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده طريق مصرف اكوة امتداد شارع طلبه عويضة مروراً بقريتي شيبه والنكاريه وصولاً لطريق القنايات / الأشراف بطول 2,4 كم ومتوسط عرض 12متر بكل اتجاه وذلك للبدء في اعمال استكمال تغطية مسافة 1100 متر المتبقية من الطريق وذلك بنظام Box Section وبتكلفة 100 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء باعتباره محور مروري جديد يساهم في استيعاب حركة السيارات والنقل الثقيل المتجهين لمدينة ديرب نجم وطريق الزقازيق ميت غمر.

وأوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم إزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوضع خطة دورية لصيانة المصرف بعد انهاء اعمال التغطية لضمان عدم انسداد التغطيات والاستفادة من الطريق لتحسين شبكة الطرق الداخلية بما ينعكس على رفع كفاءة البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية ضبط سيارة نقل ثقيل بمقطورة تسير عكس الاتجاه بمحور الرملية بمدينة الزقازيق ليكلف المحافظ رجال المرور باستيقافها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائدها وتطبيق القانون للحفاظ على أمن وسلامة المارة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ومدير إدارة المرور بسرعة الانتهاء من إعادة تخطيط المحور المروري ( نزلة طريق 33 ) وتوسعته بما يسهل حركة سيارات النقل المتجهة الي طريق ديرب نجم ولتخفيف حركة السيارات والزحام المروري U-turn (الدوران للخلف) أمام مدخل شارع الغشام.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد ترعة العوجة خلف مسجد القدس بمدينة الزقازيق ليوجه رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لسرعة انهاء أعمال تطهير الترعة والبدء فورا في إجراءات تغطيه الترعة ورصف الطريق للاستفادة منه في كمحور مروري جديد يمتد من طريق موقف المنصورة وصولا لطريق بهنباي وتسهيل دخول السيارات القادمة من مراكز شمال المحافظة للطريق الإقليمي دون الدخول لمدينة الزقازيق لتخفيف حده الزحام بها وتنفيذا لخطة المحافظة في فتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

رافق المحافظ في الجولة المهندس احمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمقدم ياسر رضا بإدارة مرور الشرقية والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.