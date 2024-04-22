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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قبول الأمم المتحدة توصيات مراجعة عملها بغزة.. الأونروا تتعهد بهذا الإجراء

الاونروا
الاونروا

تعهد مفوض الأونروا، اليوم الاثنين، بأن تضع الوكالة  خطة عمل لتنفيذ توصيات لجنة متابعة عملها في غزة.

وجاء ذلك بعد اعلان الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش وافق على توصيات المراجعة المستقلة لعمل وكالة أونروا لغوث الفلسطينيين.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم بعد أدلة تدعم الادعاء بأن عددا كبيرا من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في هجوم حماس بالسابع من أكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إن الأمين العام قبل توصيات مراجعة مستقلة لقدرة وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان "اتفق الأمين العام مع المفوض العام فيليب لازاريني على أن الأونروا، بدعم منه، ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات".

وأضاف: "للمضي قدمًا، يناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة".

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