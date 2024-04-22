محافظ كفر الشيخ: توريد 1427 طن قمح إلى صوامع وشون دسوق

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توريد 1427 طن قمح من المزارعين، لشونة مطحن سلندرات، وشونة مضرب الفتح، وشونة صومعة دسوق، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن صوامع المحافظة مجهزة بأحدث التقنيات لتخزين القمح والحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الإدارة العامة للصوامع والتخزين للتأكد من سلامة القمح المخزن.

وآكد اللواء جمال نور الدين، أن عملية التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين تسير بشكل منتظم وسلس دون أى معوقات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم.

وأضاف أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.