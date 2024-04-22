بيلد: ألمانيا تعطل تسليم المركبات المدرعة MRAP إلى أوكرانيا

عطلت ألمانيا بدء تسليم المركبات المدرعة MRAP (المحمية من الكمائن المقاومة للألغام) مع حماية معززة من الألغام للقوات المسلحة الأوكرانية بسبب مشاكل في قطع غيار المعدات المنتجة في الولايات المتحدة.

ووفقا لما أوردته صحيفة بيلد الألمانية فكان من المفترض أن تزود برلين كييف بما يصل إلى 400 مركبة مدرعة ذات عجلات ثقيلة من طراز MRAP وتم إبرام العقد المقابل بين السلطات الأوكرانية وشركة الدفاع الألمانية Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) بتمويل من الميزانية الألمانية بمبلغ إجمالي قدره 315 مليون يورو.

وأضافت "بيلد"، نقلاً عن وثيقة من وزارة الدفاع الألمانية، أنه يجب تسليم هذه المركبات المدرعة إلى القوات المسلحة الأوكرانية على دفعات من 20 في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام ومع ذلك، لم تبدأ أي عمليات تسليم بعد.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الخطة لعام 2024 تم تخفيضها أولاً إلى 200 ثم إلى 100 سيارة وتم تأجيل بدء عمليات التسليم من يناير إلى مايو ويونيو.