عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني: واجهنا الجيش الروسي لمدة 789 يوما باستقرار كبير

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم "الاثنين"، أن أنظمة الدفاع الجوي، التي ستحصل عليها أوكرانيا من الشركاء الدوليين في المستقبل القريب، يمكن أن تصبح عاملاً حاسماً في حماية سماء أوكرانيا وإنقاذ آلاف الأرواح، مما يوفر للمدافعين الأوكرانيين الفرصة لصد العدوان وإجبار العدو على التراجع.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في أوكرانيا: "اليوم، مع دميترو كوليبا، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني في كلمته إن أوكرانيا كانت على مدى 789 يوما في خط المواجهة ضد العدوان الروسي والوحشية غير المبررة، وحافظت على استقرار لا يتزعزع، مشيرا إلى أن العدو لا يكل في جهوده لتدمير ما لا يستطيع الاستيلاء عليه، ويلجأ إلى ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وتابع "أطلقت روسيا هذا العام آلاف الصواريخ والطائرات الانتحارية بدون طيار، ولجأت إلى الاستخدام غير المسبوق للقنابل الجوية الموجهة التي يصل وزنها إلى 1.5 طن، والقادرة على تدمير كل شيء في طريقها وتسمح هذه القنابل بالتقدم عبر الأنقاض.

وزير الدفاع الأوكراني أنظمة الدفاع الجوي أوكرانيا حماية سماء أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

وصلت 90 جنيها.. تقلبات في سوق السجائر والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين

نقل تامر ضيائي للمستشفى بعد إصابته بجلطة مفاجئة

دينا رامز: مشاهد الاحتفالات مع محمد صلاح في شوارع إنجلترا ظاهرة استثنائية

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

كانت ستنتهي.. السفير الروسي لدي ألمانيا يكشف مفاجأة عن الحرب في أوكرانيا

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ