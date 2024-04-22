وزير الدفاع الأوكراني: واجهنا الجيش الروسي لمدة 789 يوما باستقرار كبير

أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم "الاثنين"، أن أنظمة الدفاع الجوي، التي ستحصل عليها أوكرانيا من الشركاء الدوليين في المستقبل القريب، يمكن أن تصبح عاملاً حاسماً في حماية سماء أوكرانيا وإنقاذ آلاف الأرواح، مما يوفر للمدافعين الأوكرانيين الفرصة لصد العدوان وإجبار العدو على التراجع.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في أوكرانيا: "اليوم، مع دميترو كوليبا، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني في كلمته إن أوكرانيا كانت على مدى 789 يوما في خط المواجهة ضد العدوان الروسي والوحشية غير المبررة، وحافظت على استقرار لا يتزعزع، مشيرا إلى أن العدو لا يكل في جهوده لتدمير ما لا يستطيع الاستيلاء عليه، ويلجأ إلى ارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وتابع "أطلقت روسيا هذا العام آلاف الصواريخ والطائرات الانتحارية بدون طيار، ولجأت إلى الاستخدام غير المسبوق للقنابل الجوية الموجهة التي يصل وزنها إلى 1.5 طن، والقادرة على تدمير كل شيء في طريقها وتسمح هذه القنابل بالتقدم عبر الأنقاض.