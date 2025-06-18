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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يشارك في مبادرة «نحو مجتمع دامج» لتركيب الأطراف الصناعية بسوهاج

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك الهلال الأحمر المصري، في مبادرة «نحو مجتمع دامج» التي أطلقتها محافظة سوهاج؛ لتركيب الأطراف الصناعية بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ايدينا مع بعض" للتأهيل، ومديرية وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.


وتستقبل مستشفى الهلال الأحمر المصري بسوهاج، المبادرة طوال مدة تنفيذها، من خلال رفع مقاسات الأطراف للمستفيدين وتركيبها، تقديم خدمات الدعم النفسي، ومساعدة الأشخاص أصحاب الكراسي على التنقل إلى الأماكن التي يرغبون إليها.


وتفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال المرحلة الثالثة من القافلة الطبية المجانية لتركيب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري بمنطقة الحويتي بحي غرب سوهاج.


تستهدف المرحلة الثالثة من القافلة تركيب 85 جهازا تعويضيا وأطرافا صناعية، بالإضافة إلى رفع المقاسات الطبية لعدد 35 من الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن إجراء أبحاث لاستهداف 100 شخص آخرين، وذلك بخلاف ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم تركيب 150 جهازًا تعويضيًا بالمجان.


ويذكر أن، الهلال الأحمر المصري يقدم خدمة تركيب الأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى مصابى الحوادث والأشقاء الفلسطينيين، وذلك إطار جهوده لتقديم الخدمات الصحية.

الهلال الأحمر الأطراف الصناعية محافظة سوهاج مجتمع دامج

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