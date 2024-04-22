"الشباب والرياضة": تنظيم ندوة بمركز حلمية الزيتون ضمن مبادرات التوعية البيئية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ندوة حول التوعية البيئية للشباب، وذلك ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار "الشباب ينقذون الأرض" (youth saving Earth).



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم تنظيم الندوة من داخل مركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الندوة تناولت عددًا من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة، والعمل علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم حتى يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، وكذا ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم بكافة المجالات، لما له من عوائد إيجابية علي المجتمع ككل.



وأضافت أن الجلسة الافتتاحية للندوة تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على البشر، وتلوث الهواء والاحتباس الحراري، ومفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها، ومفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.



وبينت أن الجلسة الختامية تناولت مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة داخل مركز شباب حلمية الزيتون.



وأكدت الوزارة حرصها على ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه الندوات لكافة المراحل العمرية وبكافة المجالات؛ لما له من مردود مجتمعي كبير، وإيمانها بأهمية مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

