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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد تسقط مسيرتين في العراق

قوات أمريكية
قوات أمريكية

قال مسؤول أمريكي أن قوات بلاده في قاعدة عين الأسد بالعراق أسقطت مسيرتين قرب القاعدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر المسؤول أن إسقاط المسيرتين كان احترازيا ولا نعلم ما إذا كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد.

وسبق ذلك أن قال مسؤول أمريكي إن هجوماً بطائرة مسيرة مسلحة استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لكنه لم يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات، وهو ثاني هجوم على القوات الأمريكية في المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

يأتي الهجومان بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر عن استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد شهور من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة يومياً تقريباً والتي كانت تشنها فصائل مسلحة بسبب الدعم الأمريكي للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

مسؤول أمريكي قاعدة عين الأسد بالعراق مسيرتين

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