محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي لأنشطة التربية الفنية بإدارة زفتى

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض الختامي لأنشطة مادة التربية الفنية المقام بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

وخلال الجولة التي قام بها داخل المعرض، أكد محافظ الغربية "، أن الأنشطة الفنية تساهم بشكل فعال في تنمية مواهب الطلاب وتحفيزهم على الإبداع المدرسي، وترسيخ مبادئ القيم، والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب، لما لها من تأثير مباشر على العديد من السمات الشخصية لدى الطلاب، مشيدًا بحجم الإبداع والتنوع سواءً في الخامات المستخدمة أو الأفكار الفنية، كما دعا إلى احتضان المبدعين فنياً من الطلاب، لتشجيعهم على النجاح والابتكار، وخلق وإعداد جيل جديد يستطيع بناء مصر من خلال التوسع في تلك المعارض، وبمشاركة أكبر من الطلاب المبدعين والمتميزين ، على مستوى محافظة الغربية.

وقدم محافظ الغربية، الشكر والتقدير لكل من وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير عام إدارة زفتى، والتوجيه العام للتربية الفنية، على الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكة الإبداع في الفنون المختلفة، لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة متميزة، كما حرص المحافظ على التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والمعلمين المشاركين بالمعرض.

من جانبه أكد وكيل الوزارة، أن المعرض هو نتاج عمل الفصل الدراسي الثاني لأنشطة مادة التربية الفنية لجميع المراحل التعليمية، "ابتدائي وإعدادي وثانوي"، على مستوى الإدارة، وبتعاون مثمر بين المعلمين والطلاب، وباستخدام خامات البيئة والاستفادة منها، حيث ضم المعرض أعمال فنية مختلفة لجميع الفنون من أشغال فنية، وإعادة تدوير خامات البيئة المناسبة، كما ضم المعرض أيضا اعمال نسيجية وأعمال من الخزف والنحت المجسم، وقد عبرت جميع أعمال المعرض عن الجمهورية الجديدة وحياة كريمة.

IMG-20240422-WA0124

IMG-20240422-WA0122

IMG-20240422-WA0123

IMG-20240422-WA0119

IMG-20240422-WA0125

IMG-20240422-WA0112

IMG-20240422-WA0111

IMG-20240422-WA0110

IMG-20240422-WA0108