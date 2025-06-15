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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رخا أحمد حسن: الهجوم الإيراني تهديدًا وجوديًا لأمن إسرائيل

اسرائيل
اسرائيل
عادل نصار

كشف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة على جميع المستويات الرئاسي، ووزارة الخارجية، والجهات المعنية لاحتواء التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل.

وحذر السفير رخا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، من أن اتساع رقعة الصراع سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها، وهو ما سيترتب عليه أضرار أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية تطال جميع دول المنطقة دون استثناء.

وتابع السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الاشتباكات الحالية بين الجانبين أدت بالفعل إلى إغلاق عدد كبير من المطارات، وارتباك في حركة الإمداد، واضطراب في قطاع السياحة، خاصة في الدول التي تعتمد على السياحة الصيفية مثل مصر، وقبرص، واليونان.

وشدد السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أن الاتصالات مستمرة من أجل مناشدة الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الطرف الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل. وأوضح أن واشنطن قدمت المعلومات والبيانات، وأعطت الضوء الأخضر، كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "شريك في هذه الحرب"، على حد وصفه.

وأشار السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن هناك عدم توازن في القوى بين إيران وإسرائيل، حيث يبلغ عدد سكان إيران 92 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 9 ملايين فقط. وتصل مساحة إيران إلى مليون و600 ألف كيلومتر مربع، في حين أن مساحة إسرائيل لا تتجاوز 22 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها بلا عمق استراتيجي رغم امتلاكها أسلحة متطورة.

وأوضح السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إيران تعتمد على صناعاتها العسكرية بشكل كبير، وتملك صواريخ طويلة ومتوسطة المدى، دقيقة التصويب، ما يجعل من الهجوم الإيراني تهديدًا وجوديًا لأمن إسرائيل. 

رخا أحمد حسن الخارجية السفير رخا أحمد حسن وزارة الخارجية

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