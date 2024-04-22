ناطحات السحاب العملاقة تهدد مدنا صينية بالغرق.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن دراسة حديثة تشير إلى إمكانية غرق مدن صينية قريبا.

وأوضح التقرير أن الدراسة الحديثة أشارت إلى أن ربع الأراضي الساحلية في الصين ستقع في غضون 100 عام فقط .

وتابع التقرير أن تقديرات الباحثين أشارت إلى ان 16 % من المدن الكبرى الصينية تفقد أكثر من 10 ملم من ارتفاعها سنويا والسبب بشكل جزئي يعود لوزن ناطحات السحاب الهائلة التي تبنى بشكل متسارع في البلاد .

وأكمل التقرير أن جزء من اللوم يقع على الشركات التي تضخ المياة الجوفية من تحت المدن وتستخرج النفط والغاز تاركة مساحات فارغة تحت الأرض تعرض التربة للضغط أو الانهيار .

وتابع التقرير أن التغيرات المناخية تلعب دروا في الكارثة المحتملة بالصين نتيجة ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار بما يهدد مدن العالم ومن بينها الصين بالغرق .

