الحرارة بالأعماق ساخنة والتبيض الجماعى للشعب المرجانة غير مسبوق.. ماذا فعل تغير المناخ بقاع المحيطات حول العالم؟

تشهد الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم حدث تبييض جماعي حيث أدت أزمة المناخ إلى ارتفاع حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية، وذلك حسبما أعلنت هيئتان علميتان يوم الاثنين - مع تحذير بعض الخبراء من أن هذه قد تصبح أسوأ فترة تبييض في التاريخ المسجل، وقد شهدت أكثر من 54% من مناطق الشعاب المرجانية في العالم عمليات التبييض في العام الماضي، مما أثر على ما لا يقل عن 53 دولة ومنطقة بما في ذلك مساحات واسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وذلك حسبما جاء في بيان مشترك صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). ) والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI).

ووفقا لتقرير شبكة CNN الأمريكية، يقول ديريك مانزيلو، منسق برنامج مراقبة الشعاب المرجانية التابع لـ NOAA، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNN: "من المحتمل أن يتجاوز هذا الحدث الذروة السابقة البالغة 56.1٪ قريبًا، وإن النسبة المئوية لمناطق الشعاب المرجانية التي تعاني من الإجهاد الحراري على مستوى التبييض تتزايد بنسبة 1٪ تقريبًا في الأسبوع".

موت جماعى للشعب المرجانية

وعندما تتعرض الشعاب المرجانية للإجهاد الناتج عن موجات الحرارة البحرية، فإنها تقذف الطحالب التي تعيش داخل أنسجتها، مما يوفر لها لونها ومعظم طاقتها، فإذا لم تعد درجات حرارة المحيطات إلى وضعها الطبيعي، فقد يؤدي التبييض إلى موت جماعي للشعاب المرجانية، مما يهدد الأنواع والسلاسل الغذائية التي تعتمد عليها بالانهيار، ويمثل هذا حدث التبييض العالمي الرابع في العالم، والثاني في العقد الماضي - مع الفترات السابقة في عامي 1998 و2010 وبين عامي 2014 و2017.

في العام الماضي، تم تأكيد التبييض الجماعي في مناطق تشمل فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي الكبرى والمكسيك والبرازيل وأستراليا وجنوب المحيط الهادئ والبحر الأحمر والخليج العربي وإندونيسيا والمحيط الهندي بما في ذلك الساحل الشرقي لأفريقيا وأفريقيا. سيشيل، ويقول هوج جولدبرج لشبكة CNN يوم الاثنين: "كنا نعلم أن درجات حرارة البحر تتزايد بسرعة، ولكن ليس بهذه السرعة، فالمسألة المثيرة للقلق هي أننا لا نعرف إلى متى من المحتمل أن يستمر هذا التغير الهائل في درجات الحرارة."

العام الأكثر حرارة بكوكب الأرض على الأطلاق

وكانت الأشهر الـ 12 الماضية هي الأكثر دفئًا على كوكب الأرض على الإطلاق، كما ارتفعت درجات حرارة المحيطات بشكل كبير، ووصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية إلى مستويات قياسية في فبراير ومرة ​​أخرى في مارس، وفقًا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للمفوضية الأوروبية.

وفي فبراير، أضاف العلماء في برنامج مراقبة الشعاب المرجانية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ثلاثة مستويات تنبيه جديدة إلى خرائط التنبيه لابيضاض المرجان، لتمكين العلماء من تقييم النطاق الجديد لارتفاع درجة الحرارة تحت الماء.

هل ستجلب ظاهرة النينيا الراحة؟

وساعدت ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي طبيعي ينشأ في المحيط الهادئ على طول خط الاستواء ويميل إلى رفع درجات الحرارة العالمية، في زيادة حرارة المحيط غير المسبوقة، ويقول مانزيلو من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الإدارة تتوقع أن تصل ظاهرة النينيا، نظير ظاهرة النينيو الأكثر برودة، بين يونيو وأغسطس من هذا العام، مما يوفر "ذرة أمل" للشعاب المرجانية، ولكنه أضاف أن أحداث التبييض ما زالت تحدث خلال ظاهرة النينيا في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح مانزيلو: "أشعر بقلق متزايد بشأن صيف 2024 في منطقة البحر الكاريبي وفلوريدا على نطاق أوسع، فعندما ندخل في فصل الصيف وموسم التبييض في فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي، لن يتطلب الأمر الكثير من الاحترار الموسمي الإضافي لدفع درجات الحرارة إلى ما بعد عتبة التبييض"، وفي منتصف شهر فبراير، شهدت شبكة سي إن إن تبييضًا واسع النطاق للشعاب المرجانية في الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا - وهو أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم - على خمس شعاب مرجانية مختلفة تمتد في المناطق الشمالية والجنوبية، وكذلك تم تأكيد حدث التبييض الجماعي رسميًا هناك الشهر الماضي بعد المسوحات الجوية وتحت الماء التي أجراها المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS) وهيئة منتزه الحاجز المرجاني العظيم البحري.

تغير المناخ أكبر تهديد للشعاب المرجانية حول العالم

وتقول سيلينا ستيد، الرئيس التنفيذي لشركة AIMS: "إن التكرار المتزايد وشدة موجات الحر البحرية الناجمة عن تغير المناخ، يختبر مستويات تحمل الشعاب المرجانية، إذ يعد تغير المناخ أكبر تهديد للشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، وهذا التأكيد العالمي يوضح مدى اتساع نطاق تأثيره خلال الأشهر الـ 12 الماضية"، وتضيف: "لهذا السبب من الأهمية بمكان أن يعمل العالم على تقليل انبعاثات الكربون، ومن المهم أيضًا ضمان إدارة الشعاب المرجانية بشكل جيد على المستويين المحلي والإقليمي".

ويتوقع العلماء أنه حتى مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين - وهو ما يمكن أن يصل إليه العالم بحلول عام 2050 تقريبًا - فإن ما يقرب من 99٪ من الشعاب المرجانية على الأرض سوف تموت، وفضلا عن كونها موطنا أساسيا للحياة البحرية، فإن الشعاب المرجانية ضرورية للمجتمعات الساحلية في العالم - فهي تعمل كنظام دفاع حيوي ضد خطر الفيضانات الناجمة عن العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، كما توفر سبل العيش ومصدرا غذائيا حيويا للحياة البحرية. يقدر بمليار شخص على مستوى العالم.

ويقول ديفيد ريتر، الرئيس التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في أستراليا، إن الشعاب المرجانية تواجه "خطرًا وجوديًا" وأن اللوم يقع "بشكل مباشر على عاتق الجناة الرئيسيين الذين يغذون ظاهرة الاحتباس الحراري: شركات الوقود الأحفوري، والحكومات التي تدعم هذه الصناعة"، وأضاف: "لقد أصبحنا خارج المسار لتجنب كارثة مناخية لا رجعة فيها، ويجب أن نتحرك بسرعة لضمان الوقف الفوري للوقود الأحفوري الجديد".