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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط .. إحالة أوراق شقيقين وخالهما إلى المفتي أنهوا حياة والدهما

الدائرة الثامنة بمحكمة
الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ، أوراق شقيقين و خالهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة والد المتهمين الأول والثاني لسوء معاملته لهما وعدم إنفاقه عليهما ورفضه إعطائهم ارض ليتعايشوا منها فقام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى وفاته بقرية عرب العطيات بمركز الفتح .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 19820 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من " محمد . س . م " بمقـ..تل والده " سليمان . م . إ " والعثور على جثته ملقاة وسط الزراعات الخاصة به .

على الفور انتقل المقدم أحمد أبوستيت رئيس مباحث مركز شرطة الفتح إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ " محمد . س . م " وشقيقه " بكر . س . م " نجلي المجني عليه وخالهما المتهم الثالث " شكري . س . ح " شقيق زوجة المجني عليه .

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أشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمان الأول والثاني ووالدهم المجني عليه بسبب رفضه إعطائهما أموال أو قطعة ارض من أملاكه على اثر ذلك اتفق المتهمين جميعا وبيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه وقام خالهم المتهم الثالث بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وإعطاءه للمتهم الأول والذي قام بتسليمه لشقيقه المتهم الثاني وما أن أيقنوا بتواجد المجني عليه بالأرض الزراعية الخاصة به لحراسة محصول الذرة وذهبوا إليه وقام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى وفاته وقام المتهمان الأول والثالث بمراقبة الطريق حتى أن تمكنوا من الهرب .

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