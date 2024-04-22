بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يعلن قصف مقر قاعدة إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورداً على ‏اعتداءات ا اللاحتلال إسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين في لبنان، ‏قصف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

كما أعلن حزب الله في لبنان، منذ قليل، أنه استهداف تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.