بصواريخ الكاتيوشا.. حزب الله يعلن قصف مقر قاعدة إسرائيلية على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورداً على اعتداءات ا اللاحتلال إسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في صريفا والعديسة ورب ثلاثين في لبنان، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كما أعلن حزب الله في لبنان، منذ قليل، أنه استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.