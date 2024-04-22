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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على عناصر حزب الله في لبنان

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت بنية تحتية تابعة لـ حزب الله في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه عرض مشاهد من استهداف مبنيين عسكريين في منطقتي أرزون والعديسة، حيث كان ينشط بها عناصر حزب الله.

كما قال جيش الاحتلال إنه تم رصد نحو 35 عملية إطلاق صاروخي عبرت الأراضي اللبنانية وصولا إلى منطقة عين زيتيم الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.

https://x.com/idfonline/status/1782446806489583747

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة له عن طريق صاروخ أرض جو فوق الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس: "وفي وقت سابق من هذه الليلة، أطلق صاروخ أرض جو على طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء لبنان، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في الأراضي اللبنانية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.

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