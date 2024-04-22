حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهداف تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الإثنين تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وذكر حزب الله أيضا أنه استهداف تموضعا ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية. ‏