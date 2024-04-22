حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان |تفاصيل

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر اليوم الإثنين تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
وأضاف حزب الله أنه استهداف أيضا التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وذكر حزب الله أيضا أنه استهداف تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.