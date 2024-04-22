شاهد| حزب الله يتبنى عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة في لبنان

نشر حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، مشاهد من عملية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "هرمز 450 - زیك" فوق الأراضي اللبنانية.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة تابعة له عن طريق صاروخ أرض جو فوق الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابة على منصة إكس: "وفي وقت سابق من هذه الليلة، أطلق صاروخ أرض جو على طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء لبنان، ما أدى إلى إصابتها وسقوطها في الأراضي اللبنانية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه يجري الآن التحقيق في الحادث.