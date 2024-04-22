سكرتارية المرأة باتحاد العمال تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالنقابات

نظمت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، برئاسة عايدة محي الدين، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف النقابات العامة، تقديرا لدورهن وتميزهن في عملهن ودورهن الأسري المتميز.

جاء ذلك في حضور محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد المشرف على السكرتارية، النائبة ولاء التمامي، رئيس سكرتارية الهجرة باتحاد العمال، محسن أش الله، رئيس نقابة السياحة والفنادق باتحاد العمال، إضافة إلى أعضاء لجنة السكرتارية، رشا عبد الفتاح نائب رئيس سكرتيره المرأة بالاتحاد العام.

وقالت عايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،، إن المراة المصرية تقوم بدور محوري داخل مجتمعها وأسرتها، وتتحمل الصعاب وتتحدي أي معوقات تواجهها، مشيرة إلى تكريم 28 أما مثالية من مختلف النقابات العامة وأن الاختيارات لم تأت عشوائية، بل ترشيحات من النقابات العامة لشخصيات نسائية لها دور مؤثر في عملها وأسرتها.

ووجهت الشكر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران لدعمهم الدائم السكرتارية المرأة العاملة وتقديره لدور كل امرأة عاملة، كما وجهت رئيس السكرتارية رسالة إلى كل أم وكل امرأة عاملة بأن تكمل رسالتها وتواجه التحديات من أجل استمرار المسيرة، وان تكون واحدة من صانعات جيل المستقبل وان تزيد من دورها التوعوي داخل أسرتها ومجتمع العمل في ظل ما تشهده من شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك في كل انجاز يتحقق بهدف بث روح الإحباط، مشيرة الي الدور الكبير الذي قامت به المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية من دافع الوطنية والحفاظ على الوطن.

وخلال الاحتفالية أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المرأة العاملة هي أهم تروس المنظومة ولهذا تحظي باهتمام القيادة السياسية وسعيها لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، مضيفا أن الدولة المصرية تعي جيدا دور المرأة وأهميته ، فهي صمام الأمان وهي نصف المجتمع ومحرك و داعم للنصف الثاني.

ووصف هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل ، المرأة المصرية بأنها عمود البيت والاقتصاد وأنها الداعمة للوطن في كل استحقاقاته، و دائما تقف ضد من يحاول النيل من وطنها ، مشيرا إلي ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لتمكين المرأة.

وقالت النائبة ولاء التمامي رئيس سكرتارية الهجرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن عظيمات مصر يقومن بدور كبير دون كلل أو ملل ، مشيرة إلي ما تقوم به امينات المرأة من مجهود داخل أماكن عملهم من أجل زيادة العمل والإنتاج، ووجهت التحية لكل ام شهيد وكل ام اعتبارية .

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من الداعمين للمرأة المصرية ، ويسعي لتمكينها ومشاركتها في كل مناحي الحياة.

وأكد محسن أش الله رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق ، أن المرأة العاملة تستحق كل الإشادة والتكريم ولها بصمات واضحة في مجال عملها ، مشيدا بدورها الوطني في دعم الدولة والقيادة السياسية.

وقالت لجنة سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن الاحتفالية رسالة شكر لكل امرأة عاملة وكل امرأة تتحمل تحديات عملها ومجهود أسرتها، موجهة الشكر لقيادات اتحاد العمال وسكرتارية المرأة لدعمهم الدائم وتقديرهم لكل ام نقابية.