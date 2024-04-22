فيفو تطلق رسميًا vivo Y200i بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة

أطلقت شركة "Vivo" الصينية رسميًا، هاتفها vivo Y200i مع عدد من المواصفات المميزة أبرزها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وبطارية ضخمة.

وجاء هاتف فيفو vivo Y200i بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD، قياس 6.72 بوصة، وجودة عرض +FullHD، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية تبلغ ذروة سطوعها 1000 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف فيفو vivo Y200i كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف فيفو vivo Y200i على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 44 وات، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبرات صوت استريو. إلى جانب تقنية 5G وتصنيف IP64.

ويعمل هاتف فيفو vivo Y200i بمعالج من نوع Snapdragon 4 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية ويأتي مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X و512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، ونظام التشغيل Android 14 المستند إلى OriginOS 4.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف فيفو vivo Y200i في السوق العالمية بأسعار 225 و 255 و 280 دولارًا أمريكيًا، وألوان الأزرق والأسود والأبيض.