بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية

يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا يوم ٢٥ أبريل الجاري ، بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

ومن المنتظر أن يقام الحفل بالعاصمة الادارية الجديدة ، ويقدم فيه تامر حسني بعضا من أغانيه .



تامر حسني وباسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع الفنان تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: «إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ( ري ستارت )».

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أحدث أعمال باسم سمرة

شارك الفنان باسم سمرة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا، وطارق لطفي، وحقق نجاح جماهيري كبير.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.