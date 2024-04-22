حملات تموينية على المخابز السياحية والإفرنجية غربي الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والافرنجية، تنفيذًا لتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على المخابز السياحية و الإفرنجية.

ونفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية على المخابز السياحية و التي أسفرت عن ضبط أحد المخابز السياحية لحيازته عدد خمسة شكاير دقيق بلدي يستخدم فقط في المخابز البلدية المدعمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بإجمالي ٢٥٠ كجم دقيق بلدي مدعم و تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط.

كما تم ضبط مخبز سياحى لحيازته عدد خمسة شكاير دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط في إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المدعمة و قام صاحب المخبز بإخفائها عن طريق تعبئتها فى عبوات دقيق فاخر بهدف الغش والتدليس و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط و التحفظ على الشكاير الخمسة بإجمالي وزن ٢٥٠ كجم.

كما ضُبط مخبز سياحي لحيازته عدد شيكارتين دقيق بلدى مدعم يستخدم فقط فى إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية المدعمة و تم التحفظ على المضبوطات باجمالى وزن ١٠٠ كجم و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب النشاط، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم اعلان عن اسعار بيع الخبز الفينو لمخابز أفرنجية و أوزانه طبقا للتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤، وتحرير محضر بيع بازيد من السعر المحدد لأحد المخابز السياحية طبقا للتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.