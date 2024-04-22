بعد انتهاء مهماتها| مغادرة قوات حفظ السلام الروسية ناجورنو كاراباخ

قال أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان، إن سيارات تحمل قوات حفظ السلام الروسية من ناجورنو كاراباخ تتجه إلى مراكز الانتشار المؤقتة في جوريس وسيسيان في مقاطعة سيونيك بـ أرمينيا.

وقال جريجوريان لوكالة أرمنبريس: "لقد زودت الحكومة الأرمينية قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ بأماكن للانتشار المؤقت في جوريس وسيسيان، وقد تم اختيار الموقع من أجل ضمان التشغيل السلس لممر لاتشين".

وأضاف جريجوريان أنه بما أن قوات حفظ السلام الروسية تغادر ناجورنو كاراباخ، فلا يمكنها البقاء في أرمينيا، حيث انطلق موكب من قوات حفظ السلام الروسية من ناجورنو كاراباخ إلى مراكز النشر المؤقتة في جوريس وسيسيان لترتيب إغلاقها".

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، في وقت سابق، إن انسحابًا مبكرًا لقوات حفظ السلام الروسية من كاراباخ قد بدأ بناءً على قرار مشترك اتخذته القيادة العليا في البلدين.

وأشار حاجييف إلى أن وزارتي الدفاع في أذربيجان وروسيا تتخذان الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وفي 22 أبريل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قوات حفظ السلام الروسية غادرت ناجورنو كاراباخ لأنه "لم يعد هناك المزيد من المهام العملياتية لهم" في المنطقة بعد تغير الحقائق الجيوسياسية هناك.

وتم نشر فرقة روسية لحفظ السلام في ناجورنو كاراباخ بناءً على البيان الذي وقعه زعماء أرمينيا وأذربيجان وروسيا في 9 نوفمبر 2020.

وتألفت البعثة من 1960 جنديًا مسلحين بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى 90 ناقلة جند مدرعة و380 جنديًا، ولسيارات والمركبات الخاصة.

واستندت مهمة حفظ السلام الروسية إلى تفويض مدته 5 سنوات، يمكن تمديده تلقائيا لمدة 5 سنوات أخرى، بشرط ألا يعلن أي من الأطراف عن خطط لإنهاء هذا الشرط قبل 6 أشهر من انتهاء التفويض.