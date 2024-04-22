أبليكشن للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تستعد لإطلاق أول تجربة إلكترونية

كشف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، تفاصيل عن تطبيق للتصالح على مخالفات البناء، قائلا: إن الوزير أكد اليوم أن الهدف من التطبيق هو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال حواره ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه كان هناك شراكة بين وزارة التخطيط التي تقوم بإعداد هذا التطبيق الإلكتروني إضافة إلى بوابة خدمات الإدارة المحلية إضافة إلى المراكز التكنولوجية، موضحا أن اليوم أيضا تم إفتتاح ورشة عمل من قبل وزير التنمية المحلية تمتد ل3 أسابيع وتنتهي فى 4 مايو القادم، بحضور المتدربين الزملاء على الأرض والذين سيتعاملون مع المواطنين، وعددهم حوالي 4700 من العاملين بالمحلية.

وتابع الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، أن ما يقوم على هذا التدريب هم وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والعدل والحماية المدنية، إضافة إلى جهات وزارات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا التطبيق عبارة عن التقديم للمواطن عليه من مستندات ثم الذهاب للمركز التكنولوجي ويكون معه “QR CODE” وسريال نمبر، وبالتالي وفر على الموظف الذى كان من المفترض أن يقوم بالدور، ومن ثم يتم عرضها على اللجنة الفنية.