عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبليكشن للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تستعد لإطلاق أول تجربة إلكترونية

متحدث التنمية المحلية
متحدث التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، تفاصيل عن تطبيق للتصالح على مخالفات البناء، قائلا: إن الوزير أكد اليوم أن الهدف من التطبيق هو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء.

 

وأضاف الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية،  خلال حواره ببرنامج “مع خيري” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه كان هناك شراكة بين وزارة التخطيط التي تقوم بإعداد هذا التطبيق الإلكتروني إضافة إلى بوابة خدمات الإدارة المحلية إضافة إلى المراكز التكنولوجية، موضحا أن اليوم أيضا تم إفتتاح ورشة عمل من قبل وزير التنمية المحلية تمتد ل3 أسابيع وتنتهي فى 4 مايو القادم، بحضور المتدربين الزملاء على الأرض والذين سيتعاملون مع المواطنين، وعددهم حوالي 4700 من العاملين بالمحلية.

 

وتابع الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، أن ما يقوم على هذا التدريب هم وزارات التنمية المحلية والتخطيط والإسكان والعدل والحماية المدنية، إضافة إلى جهات وزارات الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا التطبيق عبارة عن التقديم للمواطن عليه من مستندات ثم الذهاب للمركز التكنولوجي ويكون معه “QR CODE” وسريال نمبر، وبالتالي وفر على الموظف الذى كان من المفترض أن يقوم بالدور، ومن ثم يتم عرضها على اللجنة الفنية.

الدكتور خالد قاسم التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء ملف التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

ترشيحاتنا

سفير مصر الأسبق في تل أبيب: الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون أكثر تطرفا

بلومبرج تكشف طريقة هجوم جيش الاحتلال على رفح.. وأمريكا ترفض كل الاقتراحات

أبلكيشن جديد لتقديم الطلبات.. حظر التصالح في مخالفات البناء لهذه الحالات

رمضان عبد المعز: بهذه الطريقة تستطيع التوكل على الله في حياتك

محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ