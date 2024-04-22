وفاء عامر: أحمد العوضي مش مغرور.. وكل اللي بيتقال عليه مش صحيح

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفنان أحمد العوضي، لم يكن مغرورا مع العاملين معه خلال لوكيشن التصوير، حسبما زعم البعض من أقاويل خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": "أحمد العوضي عمره ما كان مغرور أبدا، وهو ابن بلد من عين شمس وعاش في حي شعبي زينا كلنا، ومتواضع وأول ما ييجي الإستديو كأن العيد جه ولسه اللي جايله كتير لأنه بني آدم تحفة".

واستكملت وفاء عامر، أنها أحيانا تقدم أعمالا ليست جيدة كون ليست هناك العناصر التي تساعد على نجاحه، ولكنني أحب أن أقدمه ربما يكون مجاملة.

واختتمت عامر، بأن أحمد العوضي له جماهيرية كبيرة ومختلف عن محمد رمضان كون الأخير بدأ مشواره الفني منذ فترة كبيرة وهناك شخص يسبق الآخر، فالجمهور يسير دائما وراء الفنان الذي يقدم أعمالا تشبهه.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.



https://www.facebook.com/NihalTaayel/videos/968269028637870/?mibextid=oFDknk&rdid=KxGDRdQ5rXLci4t6