عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاء عامر: أحمد العوضي مش مغرور.. وكل اللي بيتقال عليه مش صحيح

وفاء عامر والعوضي
وفاء عامر والعوضي

قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفنان أحمد العوضي، لم يكن مغرورا مع العاملين معه خلال لوكيشن التصوير، حسبما زعم البعض من أقاويل خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": "أحمد العوضي عمره ما كان مغرور أبدا، وهو ابن بلد من عين شمس وعاش في حي شعبي زينا كلنا، ومتواضع وأول ما ييجي الإستديو كأن العيد جه ولسه اللي جايله كتير لأنه بني آدم تحفة".

واستكملت وفاء عامر، أنها أحيانا تقدم أعمالا ليست جيدة كون ليست هناك العناصر التي تساعد على نجاحه، ولكنني أحب أن أقدمه ربما يكون مجاملة.

واختتمت عامر، بأن أحمد العوضي له جماهيرية كبيرة ومختلف عن محمد رمضان كون الأخير بدأ مشواره الفني منذ فترة كبيرة وهناك شخص يسبق الآخر، فالجمهور يسير دائما وراء الفنان الذي يقدم أعمالا تشبهه.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.


https://www.facebook.com/NihalTaayel/videos/968269028637870/?mibextid=oFDknk&rdid=KxGDRdQ5rXLci4t6

وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية

حماك الله من كل سوء.. رسالة شيريهان إلى ابنتها لؤلؤة

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن موعد إقامة دورته الـ45

الصور الأولى من حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

مخرج مسلسل «حق عرب» إسماعيل فاروق يحتفل بعقد قرانه

برعاية وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بأعياد تحرير سيناء فى الإسكندرية

طرح البوستر الرسمي لفيلم السرب وأحمد السقا يتصدر.. صورة

مش بعرف أطبل لحد .. حديث مثير من وفاء عامر عن أحمد العوضي

ترشيحاتنا

ديربي الغضب| إنتر يتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على ميلان

بقذائف الهاون.. كتائب القسام تقصف تجمعات لجنود الاحتلال شمال وغرب غزة

تموين القاهرة: رقابة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز

إصابة وكيل وزارة الزراعة واثنين آخرين في حادث مروري بالمنيا

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

لميس الحديدي لأصحاب المخابز: مش عاوزين بعد شوية نلاقي الأوزان خفت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ