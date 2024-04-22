استشاري طاقة: العالم يغامر بمستقبل الأرض والثروة البترولية تنضب خلال 40 عاما

أكد الدكتور مهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن الواقع يؤكد أن كل المحاولات التي حاول فيها العالم تطبيق قواعد العدالة في حماية الأرض ومساعدة كل الأطراف على وجه الأرض لمجابهة التلوث والتغيرات المناخية كل هذه الجهود فشلت وأخفقت حتى الآن؛ لأن كل الجهود تتلون بالمقاصد السياسية.

أضاف "عزيز"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مبادئ العدالة أخفقت إخفاق غير معقول وكل المحاولات باءت بالفشل والدول العظمى لم تطبق هذه العدالة بشأن مكافحة التغير المناخي، مشددًا على أن الدول العظمى ربطت معونات مكافحة التغير المناخي بالمواقف السياسية.

وأشار إلى أننا نحتاج أن تأخذ مبادئ العدالة مكانها الطبيعي والحقيقي ويرتدع العالم إلى العقل والرشاد والنظرة المستقبلية الحقيقة والتي تأخذ مجد الأرض وسلامها وعودتها لكي تتعافى لكي تصلح لسكنة الإنسان، موضحًا أن العالم مهدد بالتصحر وحرائق الغابات وشح المياه ونقص الموارد، وليس هناك خطط رشيدة أتت بثمار مؤثره.

وشدد على أن هناك دول أطلقت استراتيجيات ممتازة ولكن المجهود محلي ولم يعم العالم أجمع، موضحًا أنه حتى الآن تحترق أكثر من 200 مليار دولار على الأرض الأوكرانية من خلال أسلحة، معقبًا: "نحن في عالم مجنون يقامر بمستقبل الأرض.. العالم أنفق أموالًا طائلة في حرب أوكرانيا وينفق المخصصات البيئية على الحروب والسلاح".

أوضح أنه عاجلًا أم أجالًا لابد سيقلع العالم عن استخدام البلاستيك نهائيًا وينتج من النفط وهذه الثروة البترولية غير كافية، ونبدأ في الاهتمام ببدائل البلاستك، مؤكدًا أن الثروة البترولية ستنضب خلال 40 عاما.