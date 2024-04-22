عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الطفل الفلسطيني "المرتجف" بعد وصوله لمصر: ابني يحتاج لعلاج نفسي

الطفل المرتجف
الطفل المرتجف

كشف وائل سعد الله، والد الطفل الفلسطيني الناجي محمد أبو لولي، الشهير بالفيديو الذي ظهر به في 18 أكتوبر الماضي وهو يرتجف بقوة، عن آخر تطورات حالة نجله الصحية الان بعد تواجده في القاهرة، قائلاً: " رغم التحسن النسبي في حالته  الآن لكنه سيخضع للعلاج النفسي في القاهرة، حيث لايزال يعاني من اضطرابات  نفسية  لأن حالته لازالت غير مستقرة ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": "منذ العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وإنقاذنا جميعاً من ركام منزلنا، حيث دمرت 6 بيوت بجانب بيوتنا واصبحنا جميعا في حالة فزع  ومحمد له شقيق ولد وبنتان ".

وأكمل : “ محمد حين إنقاذه كان في حالة فزع شديدة ورغم أنني أنقذت الاولاد لكن ظللت أبحث عن محمد لمدة ساعة إلا ربع أبحث عنه  حتى وجدته في المستشفى  يرتجف بلا توقف وأشعرته بالامن”.

وعن الاوضاع قبل دخولهم لمصر مؤخراً، قال :" كنا في مدارس الأونروا ولم نجد أكل ولا شرب ولا مياه وكانت الاوضاع الحياتية فيها منعدمة لدرجة لا يتخيلها العقل البشري وفي وضع صعب وصل لدرجة أننا نمنا على البلاط في شدة البرودة بلا أغطية  واولادنا أصيبوا بنزلات برد شديدة دون علاج حتى دخول المساعدات   التي حسنت الامر لكن لم تكن كافية لتغطية وتلبية احتياجات الناس".

وأشار: "رفح عانت من أزمة كبيرة بعد نزوح  مليون ونصف والضغط على بنيتها التحتية وإرتفاع الاسعار الجنوني لدرجة أنني ذات يوم اشتريت كيس دقيق بثمن 550 شيكل  ما يعادل " 150 دولارا“ ووزنه 50 كجم  من سعره الطبيعي الذي لم  يكن يتجاوز 20 دولارا”.

وعن الاوضاع بعد الدخول لمصر للاسرة كاملة، عقب : “وصلت انا واولادي ولكن على مستوى العائلة الاكبر لازالت موجودة في غزة  بين مدينة رفح يعيشون اوضاعا صعبة وخطيرة وابني محمد الان يحتاج لعلاج نفسي لانه هو من رأى جيراننا اشلاء بعد القصف  ورأى اجسادا مفصولة الرأس وركب الاسعاف معهم”.

وائل سعد الله الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي الطفل الفلسطيني الناجي محمد أبو لولي لميس الحديدي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ترشيحاتنا

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

مشروع شركات تأمين أجنبية لأول مرة في مصر.. إيه الحكاية؟

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ