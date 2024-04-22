أوبراين: المساعدات الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا «قريبا جدا»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، أن المساعدات الأمريكية التي ستشمل قدرات دفاع جوي، ستصل إلى أوكرانيا "قريبا جدا".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية في مؤتمر صحفي في كييف، أن "المساعدة الأميركية ستصل هنا قريبا، قريبا جدا، وبمجرد أن ينتهي مجلس الشيوخ من العمل، سيوقع الرئيس على التشريع، وأعتقد أننا سنرى تغييرات حقيقية"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وشدد أوبراين على أن المساعدات الأمريكية ستشمل قدرات الدفاع الجوي لحماية الاقتصاد، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بصواريخ باتريوت فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأنظمة التي تصيب الطائرات بدون طيار والصواريخ الأبطأ، والطرق الأخرى التي تحاول روسيا مهاجمتها".

وأوضح أنه سافر إلى عدد من الدول؛ لبحث سبل التبرع بمزيد من قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، كما التقى خلال إقامته في أوكرانيا بأعضاء البرلمان الأوكراني وممثلين عن مكتب الرئيس ومسؤولين حكوميين.