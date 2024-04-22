عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح الترجمان: المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي

الذهب
الذهب

قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن، مشيرا إلى أن عدد المصريين ممن استثمروا في صناديق الذهب فاق التوقعات قائلاً : “ توقعنا استثمار 15 ألف مصري في صناديق الذهب، ولكن فوجئنا بـ100 ألف مستثمر”.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON":"مصر في المركز الثالث على الشرق الأوسط، والأول عربيا في شراء الذهب العام الماضي، إضافة إلى أن المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي، لافتاً إلى أن في العالم كله زاد الاستثمار في السبائك عن المشغولات وليس في مصر فقط ، حيث ان كل ذلك يؤكد أن الاستثمار في الذهب دائما يكون ملاذا للأمان وقت المخاطر".

وعن نصيحته للمواطنين في أوقات التضخم وارتفاع الأسعار  هل يشتري المصريون ذهب أم شهادت  بنكية علق قائلاً : “ دائما  بننصح أن لازم الذهب يكون جزء من محفظة الاستثمار الخاصة بالمواطن جنباً لجنب  مع الشهادات الادخارية وغيرها، لأن الذهب أداة تحوط  بنسبة مابين 5-15 % من إجمالي المحفظة،  وهو نوع من الاستمار طويل الاجل”، مواصلا: “ الذهب ليس مجال استثمار مضاربات، ولكن  هو ملاذ آمن  للاستثمار للحفاظ على قيمة المال  سوقيا”.


وشدد على أن دخول صناديق الاستثمار في السوق وزيادة عددها مؤخراً يشجع على التنافس بما يؤدي لزيادة القاعدة الاستثمارية وزيادة السيولة في الادوات المالية بما يصب في صالح الامستثمر والتنوع، كاشفا أنه يجري دراسة طرح صناديق إستثمار في الفضة قائلاً : “بندرس مع هيئة الرقابة المالية نطلع صناديق للاستثمار في الفضة  وأدوات مالية اخرى  خاصة  مع غجراءات الهيئة والعقود، حيث تشجع في هذا الاتجاه”.

 

سامح الترجمان صناديق الذهب الذهب السبائك الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ترشيحاتنا

رسالة لـ المصريين.. عمرو أديب يظهر على الهواء ومعه عينات من الخبز|فيديو

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه

وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

أحمد حسن يكشف مصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

24 ساعة صعبة.. طقس شديد الحرارة على محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ