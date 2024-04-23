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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً يزف فيه بشرى لقطبي الكرة المصرية.

وكتب عبر فيسبوك: “الخير قادم للاهلي والزمالك كل نادي سيشارك في كاس العالم للاندية عام ٢٠٢٥ سيحصل علي ما يقارب ٥٠ مليون دولار طبقا للصحافة البريطانية (جريدة the  Sun)”.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسار البطاقات الثلاث الأخيرة التي ستؤهل أندية أمريكا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2025، والذي سيقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

وخصص فيفا ستة مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية، تأهل بالفعل لهذه البطولة من القارة اللاتينية الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي بعد فوزهم ببطولة كوبا ليبرتادوريس في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

 

 

وقال /فيفا/، في بيان له على موقعه الرسمي، إنه بعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 والتي ستنطلق بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من يوم 2 أبريل المقبل، فان مسار البطاقات الثلاث المتبقية ستكون على النحو التالي: البطاقة الرابعة ستكون من نصيب الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس خلال العام الجاري، أما المقعدان المتبقيان سيتم حسمهما عن طريق التصنيف القاري، مشيرا إلى أنه في حال فوز أحد الأندية الثلاثة (بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي) باللقب خلال العام الجاري، فانه سيتم تحديد البطاقات الثلاث الأخرى عن طريق التصنيف القاري.

 

 

 

 

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